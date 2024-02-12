В Госдуме конфликт Польши и Украины проиллюстрировали цитатой из Гоголя

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 февраля, ФедералПресс. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет вспомнил Гоголя в ответ на события на польско-украинской границе: там фермеры бастуют против привилегий для украинских импортеров зерна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии