В Омске сегодня снежно и красиво (особенно это радует, если вечером не нужно возвращаться домой по пробкам).
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В Омске сегодня снежно и красиво (особенно это радует, если вечером не нужно возвращаться домой по пробкам).