МО РФ: управляемая ракета "Нептун-МД" уничтожена над Курской областью

Над Курской областью была сбита управляемая ракета "Нептун-МД". Об этом сообщает Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над Курской областью", - поделились в ведомстве.
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