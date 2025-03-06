Карим Халили: «Перед сезоном у меня больше в приоритете было побороться за Кубок Содружества»

Биатлонист занимает 19‑е место в общем зачете соревнований. «Изначально перед сезоном у меня больше в приоритете было побороться за Кубок Содружества (там Халили идет вторым, но уступает лидеру Антону Смольскому 214 очков за две гонки до конца – Спортс’’).