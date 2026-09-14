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Царьград

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Доплату к пенсии предложили удваивать с 70 лет

Доплату к пенсии предложили удваивать с 70 лет

Кому положена двойная фиксированная выплата уже сейчас и что изменится в будущем?Фиксированная доплата к страховой пенсии должна начинаться с удвоения уже с 70 лет, а затем увеличиваться каждые 10 лет.

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