В Республике Башкирия накануне Дня России в торжественной обстановке вручили первые паспорта

В Республике Башкирия накануне Дня России в торжественной обстановке вручили первые паспорта

Десять юных белоречан, которым исполнилось 14 лет, получили свой главный документ. Торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации началась с гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан.

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