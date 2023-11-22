Автосервисы столкнулись с проблемой при ремонте китайских автомобилей

Китайский автопром прочно занял нишу оставленную "недружественными" брендами на отечественном рынке. Эксперты отмечают, что автомобили из Поднебесной стали качественнее, но всё ещё есть нюансы, касающиеся ремонта и техобслуживания.
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