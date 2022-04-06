Куртуа после 3:1 с «Челси»: «Нельзя думать, что дело сделано. Так устроен футбол: они могут вернуться, если забьют быстрый гол»

Тибо Куртуа рассказал о победе «Реала» над «Челси» (3:1) в матче Лиги чемпионов. «Хорошая победа на стадионе, на котором всегда сложно играть.

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