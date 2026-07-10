Рузский регоператор заменил около тысячи баков для мусора в Подмосковье за июнь

Регоператоры Подмосковья ведут планомерную работу по модернизации инфраструктуры для сбора отходов. Только силами Рузского регоператора в июне на площадках региона установили 68 новых емкостей, заменили 968 баков и отремонтировали 50 контейнеров, сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.
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