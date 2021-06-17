Забытые солдаты: Литву накажут за уничтожение памяти о воинах Красной армии

Эксперты Минобороны РФ на основании официальных документов пришли к выводу, что в Литве власти планомерно и варварски разрушают мемориалы солдатам Красной армии, павшим в боях 1944 года при освобождении Литовской ССР от фашистской оккупации.
Эксперты Минобороны РФ на основании официальных документов пришли к выводу, что в Литве власти планомерно и варварски разрушают мемориалы солдатам Красной армии, павшим в боях 1944 года при освобождении Литовской ССР от фашистской оккупации.
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