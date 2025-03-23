Литва на границе с Россией и Белоруссией установит , следует из сообщения Министерство национальной обороны республики.
Что случилось ночью, 23 марта 2025 года
Комментарии
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Александр Рожков
Какая безграмотная сука все это накарякала? Небось по блату бездаря пристроили мозги людям засирать?
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16 час.
Eduard
В Литве у власти психопаты и деревенские воры!
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16 час.
Eduard
Не понимаюПутина чего он с Прибалтикой церемонится?
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16 час.
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