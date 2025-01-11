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Российская авиация нанесла массированный удар по ВСУ в Запорожской области

Российская авиация нанесла массированный удар по ВСУ в Запорожской области

Российская авиация нанесла удар по силам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

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