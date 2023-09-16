То, что в мире уже ничто не будет, как прежде, подтвердил саммит G20 в Нью-Дели Дмитрий Минин Сам этот формат взаимодействия крупнейших экономик мира в свое время возник по инициативе США в качестве ответа на упреки в элитарности западного клуба G7, пытавшегося определять экономическую, да и политическую, повестку для всего мира.
G20 против БРИКС
Комментарии
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Надежда
Как бы нахождение сразу в двух организациях не повлияло на работу БРИКС. Ведь в штатах не скрывают, что новая организация может разрушить все их марионеточные образования и они потеряют рычаги влияния на события в уже "прихватизированных" ими странах. Поэтому будут пытаться помешать вхождению новых стран в БРИКС...
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