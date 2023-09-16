G20 против БРИКС

То, что в мире уже ничто не будет, как прежде, подтвердил саммит G20 в Нью-Дели Дмитрий Минин Сам этот формат взаимодействия крупнейших экономик мира в свое время возник по инициативе США в качестве ответа на упреки в элитарности западного клуба G7, пытавшегося определять экономическую, да и политическую, повестку для всего мира.