СССР-Россия

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G20 против БРИКС

G20 против БРИКС

То, что в мире уже ничто не будет, как прежде, подтвердил саммит G20 в Нью-Дели Дмитрий Минин    Сам этот формат взаимодействия крупнейших экономик мира в свое время возник по инициативе США в качестве ответа на упреки в элитарности западного клуба G7, пытавшегося определять экономическую, да и политическую, повестку для всего мира.

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Комментарии
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Надежда
Как бы нахождение сразу в двух организациях не повлияло на работу БРИКС. Ведь в штатах не скрывают, что новая организация может разрушить все их марионеточные образования и они потеряют рычаги влияния на события в уже &quot;прихватизированных&quot; ими странах. Поэтому будут пытаться помешать вхождению новых стран в БРИКС...
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