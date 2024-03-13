Предприятия Тверской области получат льготные займы по программам поддержки бизнеса

Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Принято решение о предоставлении четырём предприятиям Верхневолжья поддержки по программам регионального Фонда развития промышленности.
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