iXBT.com

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    А что наше государство делает для того, чтобы широко используемые программные продукты ("Бухгалтерия-С", очень многие...«Через десять лет...
  • Вальтер Юпитер
    Я за свою жизнь съездил все МОСКВИЧи Советского союза и один Пирожок. Неплохая машина. Только нужно её довести до сов...33% россиян не пр...
  • kirgetovamn Киргетова
    Илон Маск-опасный циничный тип ,которому нужны огромные деньги для своей корпорации, не гнушается выгодами от цветных...«Сказка закончила...

Совместимость с GeForce RTX 4090 Ti, 27 режимов подсветки и максимум охлаждения. Представлены компьютерные корпуса Thermaltake Divider 370 TG ARGB и Divider 170 TG ARGB

Совместимость с GeForce RTX 4090 Ti, 27 режимов подсветки и максимум охлаждения. Представлены компьютерные корпуса Thermaltake Divider 370 TG ARGB и Divider 170 TG ARGB

Thermaltake представила два новых компьютерных корпуса серии Divider. Общая черта отражена в названии – устройства оснащены вентиляторами с настраиваемой подсветкой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх