Мигранты начали покидать России понемногу, потому что заработали новые законы и стали наводить порядок в этой области.
Мигранты начали уезжать, работать пошли школьники – в Екатеринбурге новый подход
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виль Батршин
Кто мешает сейчас использовать труд студентов? Даже можно по профилю. Строителей на стройке, историков на археологические раскопки, медиков в лечебные учреждения, педагогов и воспитателей в детские сады и школы, им металлургов на металлургическое е комбинат. Подкреплять теорию практикой. Т денег заработают
Ответить
19 час.
Виль Батршин
И ниши откроют на все лето. Студентов торговых учебных заведений в торговлю. И так далее. Кто мешает?
Ответить
19 час.
И
Иринушка
Пусть дети приучаются к труду. И понимают, что деньги с неба не падают. Мы в СССР с 15 лет ездили даже летом в трудовые лагеря, и отдых и заработок прекрасно сочетались.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии