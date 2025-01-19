СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Думали, что безна...
  • Иван Ураганов
    У всех олигархов имущество не законно нажитое,неужели у всех отберёт?Думали, что безна...
  • Александр Зиборов
    Давно нужно разнести всю транспортную систему укров вдрызг!!!«Кормите рыб, гад...

Мигранты начали уезжать, работать пошли школьники – в Екатеринбурге новый подход

Мигранты начали уезжать, работать пошли школьники – в Екатеринбурге новый подход

  Мигранты начали покидать России понемногу, потому что заработали новые законы и стали наводить порядок в этой области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виль Батршин
Кто мешает сейчас использовать труд студентов? Даже можно по профилю. Строителей на стройке, историков на археологические раскопки, медиков в лечебные учреждения, педагогов и воспитателей в детские сады и школы, им металлургов на металлургическое е комбинат. Подкреплять теорию практикой. Т денег заработают
Ответить
19 час.
Виль Батршин
И ниши откроют на все лето. Студентов торговых учебных заведений в торговлю. И так далее. Кто мешает?
Ответить
19 час.
И
Иринушка
Пусть дети приучаются к труду. И понимают, что деньги с неба не падают. Мы в СССР с 15 лет ездили даже летом в трудовые лагеря, и отдых и заработок прекрасно сочетались.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх