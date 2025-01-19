Мигранты начали уезжать, работать пошли школьники – в Екатеринбурге новый подход

Виль Батршин Кто мешает сейчас использовать труд студентов? Даже можно по профилю. Строителей на стройке, историков на археологические раскопки, медиков в лечебные учреждения, педагогов и воспитателей в детские сады и школы, им металлургов на металлургическое е комбинат. Подкреплять теорию практикой. Т денег заработают

Виль Батршин И ниши откроют на все лето. Студентов торговых учебных заведений в торговлю. И так далее. Кто мешает?