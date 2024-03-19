Продюсер Рудченко заявил, что Shaman пропустил концерт с Путиным из-за графика

Продюсер Павел Рудченко предположил, что у певца Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) сейчас плотный график, поэтому артист не выступил на концерте в Москве по случаю 10-летия воссоединения Крыма с Россией.
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