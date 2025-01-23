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Царьград

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Артур Смольянинов задолжал более 200 тыс. рублей: проблемы нарастают

Артур Смольянинов задолжал более 200 тыс. рублей: проблемы нарастают

Долг актёра Артура Смольянинова вырос до 216 тысяч рублей. Он не оплатил кредит и штраф в 30 тысяч за дискредитацию Российской армии.

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