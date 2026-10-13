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Алена Рапунцель показала видео из больницы, где лечится от рака четвертой стадии

Алена Рапунцель показала видео из больницы, где лечится от рака четвертой стадии

Алена Рапунцель сейчас проходит тяжелейший путь: у нее обнаружили рак четвертой стадии. Звезда «ДОМа-2» проходит лечение и всей душой верит в исцеление.

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