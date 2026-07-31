Медведев призвал к активной обороне против санкций

Россия должна активно обороняться против западных санкций, а не «сидеть в окопе», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании, посвященном противодействию ограничениям, вводимым против российских компаний.
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