Украинские войска трижды обстреляли Шебекино: повреждены 15 домов

Город Шебекино в Белгородской области трижды подвергся обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. В результате атак повреждены 15 частных домов: пострадали кровли, фасады, остекление и заборы, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.