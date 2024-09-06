Украинские войска трижды обстреляли Шебекино: повреждены 15 домов

Город Шебекино в Белгородской области трижды подвергся обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. В результате атак повреждены 15 частных домов: пострадали кровли, фасады, остекление и заборы, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии