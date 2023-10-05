Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков для СВО

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время сформированы девять резервных полков для каждой из группировки войск, действующей в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса, пишет "Интерфакс".
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