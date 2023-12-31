Ритейл-парк с набережной и амфитеатром разрешили строить за Новым мостом в Барнауле

В обновленном варианте проекта акцент сделан на отдых горожан Проект ритейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: "Адалин проект" С третьей попытки градсовет согласовал проект торговой деревни на Правобережном тракте, рядом с магазином "Леруа Мерлен".
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