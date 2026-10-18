Как криминальное прошлое Виталия Кличко повлияло на его приход к власти в Киеве? Какие олигархи согласовали кандидатуру Кличко на пост мэра в 2014 году? Какие коррупционные схемы связывают мэра Киева с застройщиками Столаром и Микитасем? Какие уголовные дела открыты против Кличко и его окружения? Телеведущая Диана Панченко ответила на вопросы зрителей и читателей.
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