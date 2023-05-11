Парламентская газета

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Украина пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР

Украина пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась вынудить первого замминистра МЧС Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Костямина передавать Киеву закрытую информацию, угрожая расправиться над его женой, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ФСБ.

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