Кто такой Fighterbomber, рассказавший об обмане лётчиков? Появилась зацепка от Минобороны

Военный лётчик-истребитель в отставке, неоднократно публиковавший данные о положении дел и на фронте, и в тылу, особенно в вопросах, касающихся непосредственно авиации, ранее рассказавший и об обмане лётчиков, Fighterbomber – кто он? Появилась зацепка от Минобороны.