Глава Минобороны РФ проинспектировал производство самолетов военно-транспортной авиации

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе визита в Ульяновск провел совещание с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по вопросам наращивания возможностей военно-транспортной авиации (ВТА).
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