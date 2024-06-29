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Просто «закеросинить» БПЛА RQ-4 не получится, американцы могут попытаться использовать его для провокации с пассажирскими бортами над Чёрным морем

Просто «закеросинить» БПЛА RQ-4 не получится, американцы могут попытаться использовать его для провокации с пассажирскими бортами над Чёрным морем

Комментируя публикацию российского Минобороны о поручении Генштабу отреагировать на участившиеся полёты американских беспилотников-разведчиков над Чёрным морем, эксперты и обыватели стали предлагать свои варианты того, как «расправляться» с неприятельскими дронами.

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