Просто «закеросинить» БПЛА RQ-4 не получится, американцы могут попытаться использовать его для провокации с пассажирскими бортами над Чёрным морем

Комментируя публикацию российского Минобороны о поручении Генштабу отреагировать на участившиеся полёты американских беспилотников-разведчиков над Чёрным морем, эксперты и обыватели стали предлагать свои варианты того, как «расправляться» с неприятельскими дронами.
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