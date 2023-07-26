Сенатор Пушков заявил, что в Германии уже откровенно издеваются над объемами помощи Украине

Правящая коалиция Германии, состоящая из Социал-демократической партии (СДПГ), "Зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП), теряет поддержку внутри государства, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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