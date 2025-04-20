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"Можете представить, что после СВО начнётся": Чиновники устроили страшное "шапито". Добровольцы оказались в ловушке

"Можете представить, что после СВО начнётся": Чиновники устроили страшное "шапито". Добровольцы оказались в ловушке

Военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил о большой проблеме добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции.

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