Суд Исламабада формально обеспечил возвращение Наваза Шарифа

Защитный ордер против ареста по двум обвинениям в адрес лидера бывшей правящей партии «Пакистанская мусульманская лига — Наваз» (ПМЛ-Н) Наваза Шарифа выдал суд столичного Исламабада, 20 октября сообщило агентство Daily Times.
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