Джонсон: в США высмеяли истерику насчет Крыма «королевы драмы» – Зеленского

Украинский политик Владимир Зеленский совершил огромную ошибку, устроив публичную истерику после заявления президента США Дональда Трампа о признании суверенитета России над Крымом, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
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