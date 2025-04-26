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Джонсон: в США высмеяли истерику насчет Крыма «королевы драмы» – Зеленского

Украинский политик Владимир Зеленский совершил огромную ошибку, устроив публичную истерику после заявления президента США Дональда Трампа о признании суверенитета России над Крымом, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

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Комментарии
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Eduard
А Крым чей? Квартала95? Зеленского? Польши? Германии? Они Крымский полуостро не покупали,не отстраивали!
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14 час.
Eduard
Смешна вообще постановка вопроса&quot;Чей Крым&quot;это как в мультике&quot;Чьи в лесу шишки&quot;!
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14 час.
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