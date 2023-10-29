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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Особенный период: как подготовиться к дню рождению и встретить его, чтобы привлечь счастье, деньги и любовь

Особенный период: как подготовиться к дню рождению и встретить его, чтобы привлечь счастье, деньги и любовь

Особенный период: как подготовиться к дню рождению и встретить его, чтобы привлечь счастье, деньги и любовь Алёна ЮрьеваКаждый год, когда наступает ваш день рождения и последующие 12 дней, открывается уникальная возможность привлечь в свою жизнь любовь, благосостояние и удачу.

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