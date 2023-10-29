Особенный период: как подготовиться к дню рождению и встретить его, чтобы привлечь счастье, деньги и любовь Алёна ЮрьеваКаждый год, когда наступает ваш день рождения и последующие 12 дней, открывается уникальная возможность привлечь в свою жизнь любовь, благосостояние и удачу.