Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что не считает врагами пленных бойцов ВСУ

Бойцы ВСУ после попадания в плен не воспринимаются в качестве врагов. С таким заявлением, как передает РИА Новости, выступил замкомандующего Вторым армейским корпусом ВС России и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
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