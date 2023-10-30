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Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что не считает врагами пленных бойцов ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что не считает врагами пленных бойцов ВСУ

Бойцы ВСУ после попадания в плен не воспринимаются в качестве врагов. С таким заявлением, как передает РИА Новости, выступил замкомандующего Вторым армейским корпусом ВС России и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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