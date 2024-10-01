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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Документы по Российскому спортивному фонду подготовлены. Он создается в том числе для поддержки ОКР, ПКР, чтобы они с протянутой рукой не ходили»

«На следующий год президентом поставлена задача сформировать комплексную программу по развитию спорта в РФ.

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