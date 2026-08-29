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Аргументы и Факты

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Самый молодой монарх в мире умер в 34 года

Самый молодой монарх в мире умер в 34 года

В расположенном на западе Уганды традиционном королевстве Торо объявили о смерти короля Ойо Ньимбы, известного как Рукиди IV, который носил неофициальный титул самого молодого монарха в мире, пишет Mirror в материале, переведенном aif.

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