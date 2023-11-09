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Обозреватель АС: реальный объём американской помощи Украине остаётся загадкой даже для конгресса США

Обозреватель АС: реальный объём американской помощи Украине остаётся загадкой даже для конгресса США

Ряд представителей конгресса США требуют от административно-бюджетного управления Белого дома предоставить полную отчётность относительно американской помощи Украине, однако пока даже конгрессу неизвестно, сколько средств налогоплательщиков Вашингтон выделил Киеву, пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.

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