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Легенда о китайском шёлке: отрывок из книги «Мифы Древнего Китая»

Легенда о китайском шёлке: отрывок из книги «Мифы Древнего Китая»

В издательстве МИФ выходит книга «Мифы Древнего Китая». «Сноб» публикует отрывок.Лэй-Цзу учит людей прястьНа шестой день третьего месяца по лунному календарю в семье вождя племени силинши родилась дочь.

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