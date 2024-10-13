Вот несколько советов, как реже посещать сервис на китайском автомобиле

Миф о ненадежности китайских автомобилей медленно, но верно развеивается. Современные модели поражают дизайном, функциональностью и, что немаловажно, уже значительно приблизились по качеству к европейским аналогам.
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