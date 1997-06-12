ВЕСТИ КРЫМ

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12 июня 1997 г над кораблями Черноморского флота были подняты Андреевские флаги

12 июня 1997 г над кораблями Черноморского флота были подняты Андреевские флаги

12 июня 1997 г над кораблями Черноморского флота подняты Андреевские флаги. Одним из самых значимых событий в истории Черноморского флота стал подъем на его кораблях и судах Андреевского флага, ставшего Военно-морским флагом Российской Федерации.

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