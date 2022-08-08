Михалков заявил, что покинувшие Россию звезды никому не нужны

Агентство «Москва» / Александр Авилов Российский кинорежиссер Никита Михалков в очередном выпуске авторской программы «Бесогон» обрушился с критикой на уехавших из страны звезд, заявив, что они никому больше не нужны, передает Тeleprogramma.
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