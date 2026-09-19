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Фермин Лопес — о хет-трике Рафинье против «Севильи»: «Он может адаптироваться к любой позиции в атаке»

Фермин Лопес — о хет-трике Рафинье против «Севильи»: «Он может адаптироваться к любой позиции в атаке»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес прокомментировал победу команду в матче 7-го тура Ла Лиги против «Севильи» (3:1) и высказался о хет-трике одноклубника Рафиньи.

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