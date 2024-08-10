Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Лев Добрый
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"Ниже минимальной планки". Чем обернулись показания наемника из Бучи

"Ниже минимальной планки". Чем обернулись показания наемника из Бучи

Украинские военные в городе Буча© AP Photo / Vadim GhirdaСегодня 2,6K прочитали В Чехии разгорается необычный скандал — местного гражданина Филипа Симана, воевавшего в ВСУ, приговорили к семи годам тюрьмы.

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