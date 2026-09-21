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ЦИК: "Справедливая Россия" преодолела 5-процентный барьер на выборах в Госдуму

ЦИК: "Справедливая Россия" преодолела 5-процентный барьер на выборах в Госдуму

Партия «Справедливая Россия» по итогам обработки 96,91% голосов на выборах в Госдуму получает 5%. Такие данные привел Центризбирком.

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