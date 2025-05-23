Политика как он...
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Политика как она есть

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Аборигены Амазонии судятся с американскими медиа

Аборигены Амазонии судятся с американскими медиа

Племя марубо из бразильской Амазонии подало коллективный иск к газете New York Times, а также изданиям TMZ и Yahoo за публикации, которые, по их мнению, создали ложный образ сообщества, «помешанного на технологиях и порнографии».

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