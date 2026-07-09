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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фабио Капелло: «Месси – величайший. Сказывается возраст, он уже не тот Лео, который обыграет троих и забьет. Но он демонстрирует прекрасные вещи, у него непревзойденные навыки»

Бывший главный тренер «Милана» и «Ромы» Фабио Капелло поделился мыслями относительно игры Лионеля Месси .

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