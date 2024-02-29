Братчане завоевали 15 медалей по итогам всероссийских соревнований по натурбану

В Братске на горе Пихтовой прошли всероссийские соревнования по натурбану “Юношеские игры”. Более 80 сильнейших спортсменов из Иркутской и Мурманской областей состязались за первенство в трех возрастных группах: 12-14, 15-17 и 18-20 лет, выступая как в одиночных заездах, так и в “двойках”.
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