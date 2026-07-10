Не дала телефон миллиардеру, поймана на лжи и обвинена в связи с Эпштейном: почему Меланию Трамп невзлюбили в США

Мелания Трамп давно закрепила за собой статус одной из самых обсуждаемых и закрытых женщин Америки. Её путь к вершине сопровождался громкими скандалами: от знаменитого отказа дать свой номер телефона настойчивому миллиардеру при первой встрече до обвинений в фальсификации данных об образовании и предполагаемых связях с делом Джеффри Эпштейна.