Председатель совета директоров ММК оценил развитие городского курорта «Притяжение»

Виктор Рашников рассказал о новой традиции «Магнитки». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников осмотрел ход строительства объектов городского курорта «Притяжение».
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