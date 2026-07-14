Глава Якутии пожаловался президенту России на крепкий рубль и высокую ключевую ставку

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым поддержал идею снижения ключевой ставки Центробанка, назвав это естественным процессом, который будет определяться макроэкономическими показателями.
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